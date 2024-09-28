Жасмин Паолини: «У меня есть большая цель – попасть на итоговый турнир. Поэтому нужно поднажать»

Жасмин Паолини хочет квалифицироваться на итоговый турнир WTA.

Сейчас она занимает четвертое место в одиночной гонке и пятое в паре с Сарой Эррани.

«Мы стараемся сохранять концентрацию, думать о настоящем. Это трудно, потому что уже конец сезона. Я отыграла много матчей, но вообще-то это хорошо. Мы стараемся и дальше продуктивно тренироваться, сохранять мотивацию.

У меня есть большая цель – попасть на итоговый турнир. Поэтому нужно поднажать.

Я провела очень хороший сезон, поэтому было бы здорово впервые сыграть на итоговом. Это эксклюзивный клуб. Если удастся туда попасть, будет очень приятно и классно».

Сегодня Паолини обыграла в Пекине Клару Таусон (1:6, 7:5, 6:4) и теперь встретится в третьем круге с Магдой Линетт.