Денис Шаповалов: «Если бы игроки зарабатывали приличные деньги в течение сезона, они бы не считали нужным в свободное время играть на выставочных турнирах»

Игроки ATP обсудили календарь и участие в выставочных турнирах.

Дискуссия началась с твита Джона Миллмана: «Всегда звучали призывы сократить календарь турниров, но это предложение трудно продвинуть, когда в свободные недели игроки гонятся за $ на выставочных турнирах. А ведь есть еще и те, кто выступает на «Фьючерсах» и «Челленджерах», и им эти «свободные недели» пригодятся, чтобы сыграть и хоть немного заработать.

Обязательные турниры – совсем другая проблема. Я не уверен, что мне нравится сама идея обязательных турниров. Это укрепляет общий продукт, но, на мой взгляд, лишает эти турниры стимула развиваться в нужном темпе. Если вы организуете отличный турнир, игроки и так будут на него приезжать».

Ему ответил Тэйлор Фриц: «Я согласен, что туру трудно сократить расписание, когда игроки заполняют свободное время выставочными турнирами, и я видел, как многие критиковали некоторых игроков, просивших сократить сезон, за то, что они выступают на выставках. Я не понимаю этих аргументов, потому что выставки и официальные турниры несопоставимы в плане выгорания: физического и особенно психологического.

Официальный турнир может длиться пять с лишним дней, на протяжении которых нужно выкладываться по полной и выдавать максимум на корте и за его пределами, а на выставке ты веселишься и развлекаешь зрителей один-два матча. Не приходится выжимать все из своего тела, и нет никакой психологической усталости или стресса. Во многом выставка напоминает неделю отдыха, и не стоит приравнивать ее к официальному турниру.

Я не жду, что не-теннисисты полностью поймут, что я имею в виду, потому что трудно судить о психологической и физической усталости, к которой приводят недели выступления в туре, если ты сам не играешь, но я рассчитываю, что меня поймут теннисисты».

Миллман: «Да, я согласен. Я не против участия игроков в выставках, особенно с учетом того, что у спортсмена мало времени, чтобы заработать на карьере. Я считаю, что тур должен быть финансово стабилен настолько, чтобы у игроков не было причин гнаться за выставками».

Майлз Дэвид, блогер и автор подкаста о теннисе: «И куда же отнести недавно завершившийся Кубок Лэйвера? Он вроде как наполовину официальный турнир, наполовину – нет. Мы знаем, что он ни на что не влияет, но игроки делают вид, что выкладываются по полной. А потом говорят, что в календаре нет времени на отдых?»

Фриц: «Никто не «делает вид», что выкладывается по полной на Кубке Лэйвера, игроки просто выкладываются по полной. Для меня участие в Кубке Лэйвера – это привилегия, я отношу его к той же категории, что и Кубок Дэвиса, поскольку на кону стоят не очки, но гордость за победу команды/страны и деньги. Оба турнира я бы приравнял к выступлениям в туре из-за психологической и физической усталости, вызванной искренним желанием победить/полноценной подготовкой/упорными тренировками перед соревнованиями/полной самоотдачей ради победы».

Дэвид: «Вполне справедливо. Но разве вы не обратили внимание, что появился еще один турнир, ради которого игрокам приходится выкладываться по полной и тренироваться, что в итоге удлиняет календарь? Но некоторые из тех же самых игроков просят добавить в календарь побольше перерывов. Сложно выбрать, чью сторону занять, когда игроки постоянно говорят, что тенниса должно быть меньше, но в то же время... еще больше играют в теннис».

Фриц: «Кубок Лэйвера проводится в выходные одновременно с двумя другими турнирами ATP, поэтому нет, он не «удлиняет календарь». На самом деле он дает дополнительный отдых, потому что начинается в пятницу, а не в понедельник, как турниры категории 250 на той же неделе».

Также на изначальный пост Миллмана ответил Денис Шаповалов: «По-моему, если бы игроки зарабатывали приличные деньги в течение сезона, они бы не считали нужным в свободные недели играть на выставках. Но сейчас игроки (за исключением, может быть, топ-20) зарабатывают приличные деньги только четыре раза в год (на «Шлемах»). Поэтому игроки не раздумывая ездят на выставки, чтобы заработать хорошие деньги».

Миллман: «Согласен. Чем сильнее туры, тем меньше причин участвовать в выставках. Мне кажется, основная цель – укрепить туры (и мужской, и женский) настолько, чтобы больше людей получали больше денег и успевали заработать за имеющееся время. Можно понять, почему люди играют выставки, чтобы компенсировать [недостаток доходов в туре]».