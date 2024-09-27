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Павлюченкова досрочно завершила сезон

25-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона.

Россиянка снялась с турнира в Пекине из-за проблем с поясницей.

«Спасибо всем за поддержку! 🫶

Сезон для меня завершен. Впереди долгожданный и заслуженный отдых 🥂», – написала Павлюченкова в сторис инстаграма.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Павлюченковой
logoАнастасия Павлюченкова
logoWTA
logoChina Open
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