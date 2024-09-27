Дрэйпер в матче с Хуркачем третий раз в сезоне обыграл соперника из топ-10

20-я ракетка мира Джек Дрэйпер обыграл №8 Хуберта Хуркача во втором круге в Токио – 6:4, 6:4.

Британец третий раз в сезоне обыграл соперника из топ-10. Теперь его баланс с десяткой стал 5:12 (3:5 в 2024-м).

В четвертьфинале Дрэйпер встретится с Юго Эмбером или Брэндоном Накашимой.