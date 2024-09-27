Токио (ATP). 2-й круг. Хуркач поборется с Дрэйпером, Берреттини – с Фисом, Шелтон сыграет с Навоне, Эмбер – с Накашимой
Хуберт Хуркач сыграет с Джеком Дрэйпером во втором круге в Токио.
Сетка здесь.
Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships
Токио, Япония
25 сентября – 1 октября 2024
ATP 500
Призовой фонд – 1 818 380 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовал: Кирилл Куценко
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