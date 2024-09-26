Маннарино выиграл 300-й матч в карьере
44-я ракетка мира Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира в Пекине. Сегодня он обыграл №50 Лоренцо Сонего – 1:6, 6:2, 6:3.
Эта победа стала для Маннарино 300-й в карьере на уровне ATP (при 337 поражениях).
Впервые он выиграл матч на уровне тура в октябре 2008-го в Меце у Андреаса Сеппи.
Теперь он поборется с Даниилом Медведев или Гаэлем Монфисом.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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