Маннарино выиграл 300-й матч в карьере

44-я ракетка мира Адриан Маннарино вышел во второй круг турнира в Пекине. Сегодня он обыграл №50 Лоренцо Сонего – 1:6, 6:2, 6:3.

Эта победа стала для Маннарино 300-й в карьере на уровне ATP (при 337 поражениях).

Впервые он выиграл матч на уровне тура в октябре 2008-го в Меце у Андреаса Сеппи .

Теперь он поборется с Даниилом Медведев или Гаэлем Монфисом .