Оже-Альяссим сделал 66 невынужденных и упустил два матчбола в матче с Нишиокой в Токио
21-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим проиграл №59 Йошихито Нишиоке в первом круге в Токио – 6:7(5), 6:3, 6:7(5). Матч продолжался 3 часа 12 минут.
Нишиока ушел с двух матчболов при счете 5:6 в решающем сете.
Оже-Альяссим допустил 66 невынужденных ошибок, Нишиока – 47.
Японец впервые в сезоне победил соперника из топ-25 (при пяти поражениях). Теперь он встретится с Хольгером Руне или Алехандро Табило.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости