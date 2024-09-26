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Оже-Альяссим сделал 66 невынужденных и упустил два матчбола в матче с Нишиокой в Токио

21-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим проиграл №59 Йошихито Нишиоке в первом круге в Токио – 6:7(5), 6:3, 6:7(5). Матч продолжался 3 часа 12 минут.

Нишиока ушел с двух матчболов при счете 5:6 в решающем сете.

Оже-Альяссим допустил 66 невынужденных ошибок, Нишиока – 47.

Японец впервые в сезоне победил соперника из топ-25 (при пяти поражениях). Теперь он встретится с Хольгером Руне или Алехандро Табило.

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoRakuten Japan Open
logoЙошихито Нишиока
logoФеликс Оже-Альяссим
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