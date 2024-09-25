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Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом

Хуберт Хуркач сыграет с Маркосом Гироном в первом круге в Токио.

Сетка здесь.

Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships

Токио, Япония

25 сентября – 1 октября 2024

ATP 500

Призовой фонд – 1 818 380 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
результаты
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