Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом

Хуберт Хуркач сыграет с Маркосом Гироном в первом круге в Токио.

Сетка здесь . Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Токио, Япония 25 сентября – 1 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 1 818 380 долларов Открытые корты, хард Первый круг