777-я ракетка мира Чилич – самый низкорейтинговый чемпион турнира ATP
Марин Чилич обыграл Чжичжэня Чжана в финале в Ханчжоу – 7:6(5), 7:6(5).
Хорват, который из-за травм за последние два сезона провел всего 15 матчей, начал турнир 777-й ракеткой мира. В Ханчжоу он проводил всего третий турнир после повторной операции на колене.
Он стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира ATP. Ранее рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту, победившему в Аделаиде в 1998-м, будучи 550-м.
Хорват взял первый титул с 2021 года и 21-й в целом. За счет этой победы он поднимется на 565 позиций.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @josemorgado
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