777-я ракетка мира Чилич – самый низкорейтинговый чемпион турнира ATP

Марин Чилич обыграл Чжичжэня Чжана в финале в Ханчжоу – 7:6(5), 7:6(5).

Хорват, который из-за травм за последние два сезона провел всего 15 матчей, начал турнир 777-й ракеткой мира. В Ханчжоу он проводил всего третий турнир после повторной операции на колене.

Он стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира ATP . Ранее рекорд принадлежал Ллейтону Хьюитту, победившему в Аделаиде в 1998-м, будучи 550-м.

Хорват взял первый титул с 2021 года и 21-й в целом. За счет этой победы он поднимется на 565 позиций.