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  • Пекин (WTA). Самсонова попала в четверть Соболенко, Эрика Андреева может выйти на Потапову, Блинкова сыграет с Муховой
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Пекин (WTA). Самсонова попала в четверть Соболенко, Эрика Андреева может выйти на Потапову, Блинкова сыграет с Муховой

Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Пекине, который начнется 25 сентября.

32 сеяные начнут турнир со второго круга.

В верхнюю четверть попали Арина Соболенко (1) и Барбора Крейчикова (7).

Людмила Самсонова (11) встретится с Кристиной Букшей или Яо Синьсинь (WC), Анна Блинкова – с Каролиной Муховой.

Во вторую четверть попали Жасмин Паолини (3) и Циньвэнь Чжэн (5).

Мирра Андреева (17) сыграет с Ириной Бегу или Ма Есинь (WC), Дарья Касаткина (9) – с Мэйлин Ван (WC) или квалифаером, Анастасия Павлюченкова (19) – с Камилой Осорио или Айлой Томлянович.

В третьей четверти оказались Алена Остапенко (8) и Коко Гауфф (4).

Анна Калинская (10) поборется с Варварой Грачевой или квалифаером.

В нижнюю часть сетки попали Эмма Наварро (6) и Джессика Пегула (2).

Эрика Андреева сыграет с Грет Миннен и может выйти на Анастасию Потапову (28).

Диана Шнайдер (12) встретится с Софией Кенин или Аной Богдан, Екатерина Александрова (22) – с Ангелиной Калининой или Бернардой Перой, Вероника Кудерметова (32) – с Амандой Анисимовой или Ван Синьюй.

Полностью сетка здесь.

Опубликовала: Любовь Энина
logoАнастасия Павлюченкова
logoWTA
logoАна Богдан
logoАйла Томлянович
logoИрина Бегу
logoChina Open
logoДжессика Пегула
logoАнна Калинская
logoВероника Кудерметова
logoАнгелина Калинина
logoДарья Касаткина
logoБарбора Крейчикова
logoБернарда Пера
logoАлена Остапенко
logoАнастасия Потапова
logoАнна Блинкова
logoСофия Кенин
logoЕкатерина Александрова
logoАрина Соболенко
logoАманда Анисимова
logoКаролина Мухова
logoКоко Гауфф
logoВан Синьюй
Мэйлин Ван
Грет Миннен
logoЭмма Наварро
logoЛюдмила Самсонова
logoЖасмин Паолини
logoВарвара Грачева
logoКристина Букша
Камила Осорио
logoЭрика Андреева
logoЦиньвэнь Чжэн
logoМирра Андреева
logoДиана Шнайдер
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