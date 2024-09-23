Пекин (WTA). Самсонова попала в четверть Соболенко, Эрика Андреева может выйти на Потапову, Блинкова сыграет с Муховой
32 сеяные начнут турнир со второго круга.
В верхнюю четверть попали Арина Соболенко (1) и Барбора Крейчикова (7).
Людмила Самсонова (11) встретится с Кристиной Букшей или Яо Синьсинь (WC), Анна Блинкова – с Каролиной Муховой.
Во вторую четверть попали Жасмин Паолини (3) и Циньвэнь Чжэн (5).
Мирра Андреева (17) сыграет с Ириной Бегу или Ма Есинь (WC), Дарья Касаткина (9) – с Мэйлин Ван (WC) или квалифаером, Анастасия Павлюченкова (19) – с Камилой Осорио или Айлой Томлянович.
В третьей четверти оказались Алена Остапенко (8) и Коко Гауфф (4).
Анна Калинская (10) поборется с Варварой Грачевой или квалифаером.
В нижнюю часть сетки попали Эмма Наварро (6) и Джессика Пегула (2).
Эрика Андреева сыграет с Грет Миннен и может выйти на Анастасию Потапову (28).
Диана Шнайдер (12) встретится с Софией Кенин или Аной Богдан, Екатерина Александрова (22) – с Ангелиной Калининой или Бернардой Перой, Вероника Кудерметова (32) – с Амандой Анисимовой или Ван Синьюй.
Полностью сетка здесь.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий