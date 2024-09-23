Пекин (WTA). Самсонова попала в четверть Соболенко, Эрика Андреева может выйти на Потапову, Блинкова сыграет с Муховой

Опубликована сетка турнира WTA 1000 в Пекине, который начнется 25 сентября.

32 сеяные начнут турнир со второго круга.

В верхнюю четверть попали Арина Соболенко (1) и Барбора Крейчикова (7).

Людмила Самсонова (11) встретится с Кристиной Букшей или Яо Синьсинь (WC), Анна Блинкова – с Каролиной Муховой .

Во вторую четверть попали Жасмин Паолини (3) и Циньвэнь Чжэн (5).

Мирра Андреева (17) сыграет с Ириной Бегу или Ма Есинь (WC), Дарья Касаткина (9) – с Мэйлин Ван (WC) или квалифаером, Анастасия Павлюченкова (19) – с Камилой Осорио или Айлой Томлянович .

В третьей четверти оказались Алена Остапенко (8) и Коко Гауфф (4).

Анна Калинская (10) поборется с Варварой Грачевой или квалифаером.

В нижнюю часть сетки попали Эмма Наварро (6) и Джессика Пегула (2).

Эрика Андреева сыграет с Грет Миннен и может выйти на Анастасию Потапову (28).

Диана Шнайдер (12) встретится с Софией Кенин или Аной Богдан , Екатерина Александрова (22) – с Ангелиной Калининой или Бернардой Перой , Вероника Кудерметова (32) – с Амандой Анисимовой или Ван Синьюй .

Полностью сетка здесь .