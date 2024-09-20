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Синнер посетил Неделю моды в Милане

Янник Синнер пришел на Миланскую неделю моды.

На шоу он встретился с главным редактором американского Vogue Анной Винтур, актрисой Кирстен Данст и Чином из группы BTS.

Опубликовала: Любовь Энина
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logoЯнник Синнер
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