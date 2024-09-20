23-я ракетка мира Карен Хачанов уступил №124 Бу Юнчаокете во втором круге в Ханчжоу – 6:7(7), 6:4, 3:6.

Хачанов проиграл третий матч подряд. После «Ролан Гаррос» у него восемь поражений в 11 матчах.

В этом году баланс побед и поражений Хачанова в матчах против соперников из-за пределов топ-100 – 4:5.

22-летний Юнчаокете впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP . Для него это первая в карьере победа над представителем топ-30 (при двух поражениях).

Теперь китаец поборется с Михаилом Кукушкиным.