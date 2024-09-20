Хачанов проиграл третий матч подряд
23-я ракетка мира Карен Хачанов уступил №124 Бу Юнчаокете во втором круге в Ханчжоу – 6:7(7), 6:4, 3:6.
Хачанов проиграл третий матч подряд. После «Ролан Гаррос» у него восемь поражений в 11 матчах.
В этом году баланс побед и поражений Хачанова в матчах против соперников из-за пределов топ-100 – 4:5.
22-летний Юнчаокете впервые вышел в четвертьфинал турнира ATP. Для него это первая в карьере победа над представителем топ-30 (при двух поражениях).
Теперь китаец поборется с Михаилом Кукушкиным.
Опубликовала: Любовь Энина
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости