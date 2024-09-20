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Чэнду (ATP). 2-й круг. Качмазов встретится с Даниэлем, Вукич – с Мартинесом

Алибек Качмазов сыграет с Таро Даниэлем во втором круге в Чэнду.

Сетка турнира здесь.

Chengdu Open

Чэнду, Китай

17 – 24 сентября 2024

ATP 250

Призовой фонд – 1 171 655 долларов

Открытые корты, хард

Второй круг

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
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