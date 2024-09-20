Чэнду (ATP). 2-й круг. Качмазов встретится с Даниэлем, Вукич – с Мартинесом
Алибек Качмазов сыграет с Таро Даниэлем во втором круге в Чэнду.
Сетка турнира здесь.
Chengdu Open
Чэнду, Китай
17 – 24 сентября 2024
ATP 250
Призовой фонд – 1 171 655 долларов
Открытые корты, хард
Второй круг
Опубликовала: Любовь Энина
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