18-летний Жоао Фонсека: «Хочу быть как Алькарас и Синнер, выигрывать «Большие шлемы» и другие крупные турниры»
Фонсека начал сезон 730-й ракеткой мира, а сейчас 18-летний бразилец 157-й в рейтинге ATP.
– Играющим на крупных турнирах, участвующим в «Больших шлемах». Это не цель и тем более не обязательство. Просто я этого хочу. Всему свое время, но я хочу к этому прийти, и, как мне кажется, у меня есть для этого потенциал.
– О чем вы думаете, видя игру и соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера?
– Именно к этому я стремлюсь. Иногда я думаю: «Буду нацеливаться на топ-100, на топ-50». Нет. Я буду смотреть на них. Я хочу быть как они. Я хочу выигрывать «Большие шлемы» и другие крупные турниры. Алькарас и Синнер вдохновляют и мотивируют меня работать все усерднее и усерднее.
– Вы мечтаете стать третьим в Большой тройке будущего?
– Трудно об этом рассуждать, но я хочу к этому стремиться. Я об этом не думаю, результаты – это следствие работы.
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