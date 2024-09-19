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18-летний Жоао Фонсека: «Хочу быть как Алькарас и Синнер, выигрывать «Большие шлемы» и другие крупные турниры»

Жоао Фонсека ответил, каким видит себя в декабре 2025 года.

Фонсека начал сезон 730-й ракеткой мира, а сейчас 18-летний бразилец 157-й в рейтинге ATP.

– Играющим на крупных турнирах, участвующим в «Больших шлемах». Это не цель и тем более не обязательство. Просто я этого хочу. Всему свое время, но я хочу к этому прийти, и, как мне кажется, у меня есть для этого потенциал.

– О чем вы думаете, видя игру и соперничество Карлоса Алькараса и Янника Синнера?

– Именно к этому я стремлюсь. Иногда я думаю: «Буду нацеливаться на топ-100, на топ-50». Нет. Я буду смотреть на них. Я хочу быть как они. Я хочу выигрывать «Большие шлемы» и другие крупные турниры. Алькарас и Синнер вдохновляют и мотивируют меня работать все усерднее и усерднее.

– Вы мечтаете стать третьим в Большой тройке будущего?

– Трудно об этом рассуждать, но я хочу к этому стремиться. Я об этом не думаю, результаты – это следствие работы.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: CLAY
logoATP
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
Жоао Фонсека
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