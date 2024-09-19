Мама Циципаса: «Стефанос был очень тихим и застенчивым ребенком. Два или три одноклассника его иногда били»
Мама Стефаноса Циципаса рассказала, с какими трудностями он столкнулся в детстве.
«Он был очень тихим и застенчивым ребенком. Из-за спорта он пропускал уроки, и у него не было друзей среди одноклассников, потому что они очень плохо к нему относились.
В классе было два или три ребенка, которые его иногда били. В то время Стефаносу пришлось нелегко, но он это преодолел, потому что у него был теннис и он был готов идти вперед. Такой настрой ему очень помог», – поделилась Юлия Сальникова.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Hello Greece
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