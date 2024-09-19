Мама Циципаса: «Стефанос был очень тихим и застенчивым ребенком. Два или три одноклассника его иногда били»

Мама Стефаноса Циципаса рассказала, с какими трудностями он столкнулся в детстве.

«Он был очень тихим и застенчивым ребенком. Из-за спорта он пропускал уроки, и у него не было друзей среди одноклассников, потому что они очень плохо к нему относились.

В классе было два или три ребенка, которые его иногда били. В то время Стефаносу пришлось нелегко, но он это преодолел, потому что у него был теннис и он был готов идти вперед. Такой настрой ему очень помог», – поделилась Юлия Сальникова.