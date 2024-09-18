Вероника Кудерметова впервые с апреля выиграла два матча подряд в основе WTA

44-я ракетка мира Вероника Кудерметова во втором круге в Сеуле обыграла №15 Людмилу Самсонову – 6:4, 6:2.

Россиянка впервые с апреля выиграла два матча подряд в основе WTA . На июньском турнире в Берлине она выиграла три встречи подряд, но две из них пришлись на квалификацию.

Кроме того, Кудерметова впервые с июня обыграла соперницу из топ-15 – также Самсонову в Берлине.

Дальше она встретится с Амандой Анисимовой или Викторией Томовой.