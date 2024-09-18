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Ханчжоу (ATP). 1-й круг. Чилич встретится со Свайдой, Дардери – с Кукушкиным

Марин Чилич сыграет с Закари Свайдой в первом круге в Ханчжоу.

Hangzhou Open

Ханчжоу, Китай

17 – 24 сентября 2024

ATP 250

Призовой фонд – 1 000 630 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoATP
Hangzhou Open
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