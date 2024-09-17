Чэнду (ATP). 1-й круг. Даниэль сыграет с Сонего, Уолтон – с Кляйном

Таро Даниэль сыграет с Лоренцо Сонего в первом круге в Чэнду.

Сетка турнира здесь . Chengdu Open Чэнду, Китай 17 – 24 сентября 2024 ATP 250 Призовой фонд – 1 171 655 долларов Открытые корты, хард Первый круг