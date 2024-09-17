Азаренко, Гарсия, Пегула переизбраны в Совет игроков WTA, Саккари сменила Киз
WTA опубликовала результаты выборов в Совет игроков на новый сезон.
В состав вошли следующие представительницы:
от топ-20 – Виктория Азаренко, Каролин Гарсия, Джессика Пегула, Мария Саккари;
от топ-50 – Донна Векич;
от топ-100 – Дарья Сэвилл;
от парниц – Габриэла Дабровски, Эллен Перес.
Саккари сменила Мэдисон Киз, а Перес – Александру Крунич. В остальном состав остался прежним по сравнению с нынешним сезоном.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт WTA
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