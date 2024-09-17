Новак Джокович: «Впервые в карьере у меня нет долгосрочных планов»

Новак Джокович ответил, благодаря чему продолжает играть на высоком уровне.

«Чтобы быть на должном физическом и психологическом уровне, нужна самоотдача и дисциплина, а также мотивация и упорство. Сказывается множество факторов. Не существует формулы победы или универсального рецепта успеха. Нужно разобраться в себе и узнать свое тело.

Мне 37 лет, и это серьезный возраст для профессионального теннисиста. Я играю почти 20 лет, и тело все чаще об этом напоминает. Вот почему я реже играю и все более тщательно подхожу к составлению календаря. Как я уже говорил, еще нужна мотивация. Все хотят быть №1 и выигрывать турниры «Большого шлема», поэтому конкуренция всегда очень серьезная.

В профессиональном теннисе приходится постоянно адаптироваться к различным условиям, и иногда из-за этого страдает организм. Нужно быть одержимым, но в хорошем смысле этого слова. Ложиться спать и вставать с мыслью о том, как стать лучше. В индивидуальных видах спорта это еще актуальнее, потому что не за кем спрятаться. Есть много голодных волков, молодых игроков, которые бросают вызов ветеранам, но мы по-прежнему сильны».

Также Джокович он рассказал о мотивации на данном этапе карьеры.

«Впервые в карьере у меня нет долгосрочных планов. Я живу настоящим, а там посмотрим. Сегодня я сыграю в Софии, потом в Китае, а потом на выставочном турнире в Саудовской Аравии. После этого – не знаю. Посмотрим, как буду себя чувствовать.

Для меня очень важна семья. Я хочу быть рядом с женой и детьми, участвовать в их повседневной жизни, ведь много лет я не мог этого делать. Нужен баланс. Я по-прежнему хочу бороться за титулы и рекорды, но в то же время должен принимать взвешенные решения и расставлять приоритеты, ставя некоторые турниры выше остальных».