Умер Роберт Лэнсдорп. Он тренировал Шарапову, Мыскину, Сампраса
В возрасте 85 лет умер Роберт Лэнсдорп, сообщает журналист Джон Вертхейм.
Американец был одним из первых тренеров Марии Шараповой. Он также работал с Анастасией Мыскиной, Питом Сампрасом, Трэйси Остин, Линдсей Дэвенпорт, Эжени Бушар.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @jon_wertheim
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