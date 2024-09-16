Ханчжоу (ATP). Хачанов встретится с Гастоном или Бу Юнчаокете, Карацев – с Беллуччи

Состоялась жеребьевка ATP 250 в Ханчжоу.

Карен Хачанов (2) начнет со второго круга встречей с Юго Гастоном или Бу Юнчаокете (WC). Аслан Карацев в первом круге сыграет со 108-й ракеткой мира Маттиа Беллуччи.

Первый сеяный Хольгер Руне во втором круге поборется с Самитом Нагалом или квалифаером.

Полная сетка здесь .