Ханчжоу (ATP). Хачанов встретится с Гастоном или Бу Юнчаокете, Карацев – с Беллуччи
Состоялась жеребьевка ATP 250 в Ханчжоу.
Карен Хачанов (2) начнет со второго круга встречей с Юго Гастоном или Бу Юнчаокете (WC). Аслан Карацев в первом круге сыграет со 108-й ракеткой мира Маттиа Беллуччи.
Первый сеяный Хольгер Руне во втором круге поборется с Самитом Нагалом или квалифаером.
Полная сетка здесь.
Опубликовано: Алёна Майорова
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