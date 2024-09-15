Джокович о доминировании Надаля на РГ: «Он там самый главный – возможно, это единственная причина, почему мне не удалось завоевать больше титулов»

Новак Джокович ответил, есть ли какая-то причина, помимо доминирования Рафаэля Надаля , из-за которой он не выиграл больше титулов на «Ролан Гаррос ».

«Мне кажется, нет, если быть до конца честным. Это сработало и на меня, и на Роджера.

Долгое время никто не мог победить Надаля в Париже, на корте Филиппа Шатрие он проиграл лишь несколько раз. В каждом нашем матче он был фаворитом. Даже на Олимпиаде, когда у него были проблемы из-за травм, а я был в лучшей форме, все равно воспринимаешь матч как самую «высокую гору», на которую тебе нужно подняться.

Он там самый главный – возможно, это единственная причина, почему мне не удалось завоевать больше титулов на «Ролан Гаррос». Но могу точно сказать, что каждая победа над ним смело может считаться за две».

Напомним, Джокович – трехкратный чемпион «Ролан Гаррос». Федерер лишь раз побеждал в Париже – в 2009 году.