Ли На стала директором турнира WTA в Гонконге

Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка «Больших шлемов» Ли На стала директором турнира WTA 250 в Гонконге.

Соревнования пройдут с 28 октября по 3 ноября. Действующая чемпионка – Лейла Фернандес.