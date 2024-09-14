Ли На стала директором турнира WTA в Гонконге
Бывшая вторая ракетка мира и двукратная чемпионка «Больших шлемов» Ли На стала директором турнира WTA 250 в Гонконге.
Соревнования пройдут с 28 октября по 3 ноября. Действующая чемпионка – Лейла Фернандес.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм турнира
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