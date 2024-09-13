На «тысячник» в Ухане заявились все из топ-44, кроме Вондроушовой и Носковой

Опубликована заявка турнира WTA 1000 в Ухане, который пройдет с 7 по 13 октября.

В Китае сыграют все теннисистки топ-44, кроме Линды Носковой (личные причины) и Маркеты Вондроушовой (травма плеча). По защищенному рейтингу заявилась Айла Томлянович.

Полная заявка здесь и здесь .