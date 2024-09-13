Германия и США первыми вышли в плей-офф Кубка Дэвиса
Сборная Германии первой вышла из группы в рамках финального турнира Кубка Дэвиса.
Позже к ней присоединилась сборная США.
Они примут участие в плей-офф, который пройдет 19-24 ноября в Малаге.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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