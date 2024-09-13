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Новак Джокович: «Поражения в полуфиналах Олимпиад были самыми тяжелыми в моей карьере»

Новак Джокович рассказал, за счет чего выиграл Олимпиаду в 37 лет.

«Причин несколько, но самая главная в том, что мне вновь выпал шанс представлять Сербию на крупнейшем спортивном форуме. Олимпиада – старейшее и важнейшее событие мирового масштаба, которое проводится раз в четыре года. Вторая – это моя олимпийская карьера: сначала я уступил Надалю в полуфинале Пекина, потом проиграл еще два полуфинала на Олимпиадах – эти поражения были самыми тяжелыми в моей карьере. 

В теннисе у нас есть возможность снова и снова играть на «Больших шлемах», но шансы на олимпийскую медаль появляются редко. Я приехал на эту Олимпиаду, не выиграв ни одного титула в сезоне, после операции на колене. И в 37 лет я обыграл соперника, который незадолго до этого не оставил мне шансов на «Уимблдоне». Все эти обстоятельства делают победу такой особенной. Я испытал невероятный шквал эмоций, это невозможно выразить словами.

Как меня встретили в олимпийской деревне? Я запомню это на всю жизнь. Я сказал ребятам, что я в вечном долгу перед ними. Даже спортсмены, которые соревновались на следующее утро, танцевали, открывали шампанское и отмечали нашу общую победу».

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Как Джокович наконец взял Олимпиаду? Он вытащил из себя все!

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: rts.rs
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