Новак Джокович: «Поражения в полуфиналах Олимпиад были самыми тяжелыми в моей карьере»

Новак Джокович рассказал, за счет чего выиграл Олимпиаду в 37 лет.

«Причин несколько, но самая главная в том, что мне вновь выпал шанс представлять Сербию на крупнейшем спортивном форуме. Олимпиада – старейшее и важнейшее событие мирового масштаба, которое проводится раз в четыре года. Вторая – это моя олимпийская карьера: сначала я уступил Надалю в полуфинале Пекина, потом проиграл еще два полуфинала на Олимпиадах – эти поражения были самыми тяжелыми в моей карьере.

В теннисе у нас есть возможность снова и снова играть на «Больших шлемах», но шансы на олимпийскую медаль появляются редко. Я приехал на эту Олимпиаду, не выиграв ни одного титула в сезоне, после операции на колене. И в 37 лет я обыграл соперника, который незадолго до этого не оставил мне шансов на «Уимблдоне». Все эти обстоятельства делают победу такой особенной. Я испытал невероятный шквал эмоций, это невозможно выразить словами.

Как меня встретили в олимпийской деревне? Я запомню это на всю жизнь. Я сказал ребятам, что я в вечном долгу перед ними. Даже спортсмены, которые соревновались на следующее утро, танцевали, открывали шампанское и отмечали нашу общую победу».

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