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Джокович об эмоциях от золота ОИ: «Гордость, радость, огромное облегчение. Это самое яркое событие в моей карьере»

Новак Джокович поделился, что для него значит олимпийское золото

«Гордость, радость, огромное облегчение, потому что мне посчастливилось добиться многого в нашем спорте, и это было, наверное, единственное большое достижение, которого не хватало, поэтому ожидания от Олимпиады были огромны. Я очень хотел добиться успеха для страны, для семьи, для себя.

Есть фото, как я обнимаю дочку и выплескиваю все эмоции, которые до этого приходилось подавлять. Поражения на Олимпиаде – одни из самых болезненных в моей карьере: Рио-2016, Токио-2020. А теперь, в 37 лет, я думал, что, возможно, это мой последний шанс.

Я верю в судьбу и в то, что на определенных этапах жизни и карьеры в дело вступают высшие силы. Это был один из таких моментов, словно все происходило по сценарию фильма.

В финале я играл с Алькарасом, а за пару недель до этого он надрал мне задницу в финале «Уимблдона», он так хорошо играл. Но, мне кажется, на самом деле это оказалось мне на руку, потому что я думал, что не могу сыграть хуже, чем в том финале. На «Уимблдоне» я провел не очень хороший матч.

Я знал, что он выйдет на корт и будет играть на высоком уровне, но верил в свои шансы, потому весь турнир играл отлично. И я был максимально мотивирован, потому что играл за страну. Олимпийские игры – старейший, самый важный турнир в истории спорта. Это дополнительно подстегивает.

Там были и другие олимпийцы из сборной Сербии. И то, как они встретили меня по возвращении в Олимпийскую деревню, – это просто незабываемо, уникально. Это самое яркое событие в моей карьере. Я никогда не испытывал на корте таких сильных эмоций. Я за это очень благодарен».

Джокович привез на US Open медаль ОИ и золотые сумки – кайфует до сих пор

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @SportsCenter
logoНовак Джокович
logoУимблдон
logoATP
logoОлимпиада-2024
logoОлимпийский теннисный турнир
logoКарлос Алькарас
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