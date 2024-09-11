Монастир (WTA). 2 круг. Соррибес-Тормо сыграет с Фетт, Парри – со Стародубцевой

Сара Соррибес-Тормо поборется с Яной Фетт во втором круге в Монастире.

Сетка здесь . Jasmin Open Monastir Монастир, Тунис 9 – 15 октября 2024 WTA 250 Призовой фонд – $267 082 Открытые корты, хард Второй круг