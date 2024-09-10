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23-летнего россиянина временно отстранили за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило Даниила Савельева за нарушение антидопинговых правил. В пробе россиянина, взятой 3 июля на 15-тысячнике ITF в Южной Африке, обнаружили мельдоний.

У Савельева не было терапевтического исключения на применение препарата, и 23-летний игрок не стал оспаривать временное отстранение.

Отметим, что в одиночном рейтинге ATP Савельев не поднимался выше 1580-го места.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ITIA
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logoATP
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