23-летнего россиянина временно отстранили за допинг

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) отстранило Даниила Савельева за нарушение антидопинговых правил. В пробе россиянина, взятой 3 июля на 15-тысячнике ITF в Южной Африке, обнаружили мельдоний.

У Савельева не было терапевтического исключения на применение препарата, и 23-летний игрок не стал оспаривать временное отстранение.

Отметим, что в одиночном рейтинге ATP Савельев не поднимался выше 1580-го места.