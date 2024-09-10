36 лет назад Граф собрала календарный Большой шлем
Ровно 36 лет назад, 10 сентября 1988-го, Штеффи Граф собрала календарный Большой шлем.
В финале US Open немка обыграла Габриэлу Сабатини 6:3, 3:6, 6:1 и стала третьей женщиной, выигравшей за год все четыре «Больших шлема». До основания WTA в 1973-м этого добивались Морин Конолли (1953) и Маргарет Корт (1970).
Штеффи Граф в 19 выиграла за год все «Шлемы» и Олимпиаду. А фанаты ради нее резали руки и соперниц
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
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