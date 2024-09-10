  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
11

36 лет назад Граф собрала календарный Большой шлем

Ровно 36 лет назад, 10 сентября 1988-го, Штеффи Граф собрала календарный Большой шлем.

В финале US Open немка обыграла Габриэлу Сабатини 6:3, 3:6, 6:1 и стала третьей женщиной, выигравшей за год все четыре «Больших шлема». До основания WTA в 1973-м этого добивались Морин Конолли (1953) и Маргарет Корт (1970).

Штеффи Граф в 19 выиграла за год все «Шлемы» и Олимпиаду. А фанаты ради нее резали руки и соперниц

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennismajors.com
logoШтеффи Граф
logoAustralian Open
logoUS Open
logoУимблдон
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoМаргарет Корт
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
13 самых титулованных теннисисток в истории. Швентек догнала Шарапову и Хингис
329 июня, 06:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Шамиль Тарпищев: «Мне жаль Рублева, потому что исходя из того, как складывался US Open, он мог быть и в финале»
424 минуты назад
Кубок Дэвиса. Канада играет с Аргентиной, Нидерланды встретится с Бельгией, Австралия – с Францией, Германия победила Словакию
231 минуту назадLive
WADA не будет обжаловать решение по делу Синнера (Corriere della Sera)
59сегодня, 10:45
Соболенко проводит 200-ю подряд неделю в топ-10, Швентек – 150-ю
сегодня, 08:59
Винус снялась для обложки Harper’s Bazaar UK
10сегодня, 08:17Фото
Алькарас о том, что поехал на этап «Формулы-1» в Монце после US Open: «Как только появилась возможность, я долго не раздумывал»
4сегодня, 07:24
Монастир (WTA). 1-й круг. Тимофеева встретится с Миннен, Захарова – с Мертенс, Блинкова выбыла
6сегодня, 07:02
Синнер провел фотосессию с кубком US Open
6сегодня, 06:40Фото
Гвадалахара (WTA). Рахимова, Кудерметова, Осорио вышли во 2-й круг, Стивенс выбыла
1сегодня, 06:09
Маррей примет участие в турнире по гольфу
2вчера, 20:33
Ко всем новостям
Последние новости
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
21 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
61 сентября, 08:00
US Open: Фрэнсис Тиафу – Алексей Попырин прямая трансляция матча 02.09.2024
31 августа, 21:14Пользовательская новость
«Мыскина проявила себя с самой хорошей стороны. Звонарева – истинный боец». Тарпищев о финале Кубка Федерации-2004
731 августа, 20:02
Жеребьевка одиночного US Open пройдет 22 августа
119 августа, 10:14
Сетка Олимпиады-2024
43 августа, 21:51
Свитолина будет знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады
525 июля, 13:06
Надаль выложил фото с Матой. Экс-игрок «Челси» и «МЮ» пришел на его матч в Баштаде
419 июля, 08:24Фото
Сетка «Уимблдона»-2024
713 июля, 21:58