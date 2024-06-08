13 самых титулованных теннисисток в истории. Швентек догнала Шарапову и Хингис

Уверенной победой на «Ролан Гаррос» Ига Швентек по общему числу титулов «Большого шлема» среди женщин вышла на 11-е место. Всего она стала 13-й теннисисткой, взявшей пять или больше «Шлемов» (для введения в Зал теннисной славы достаточно двух).

Мария Шарапова – 5

Последняя на данный момент 17-летняя чемпионка «Шлема» и последняя теннисистка, побеждавшая на всех «Шлемах». Оба «Ролан Гаррос» Шарапова взяла после операции на плече, несмотря на то, что та травма преследовала ее до конца карьеры.

Мартина Хингис – 5

В отличие от Шараповой, побеждавшей на «Шлемах» на дистанции в 10 лет, Мартина Хингис все свои взяла в течение двух – в возрасте от 16 до 18 (из них три – в одном сезоне-1997).

Жюстин Энен – 7

Последняя до Швентек королева «Ролан Гаррос», Жюстин Энен в Париже тоже взяла четыре титула за пять лет. Еще она побеждала в Австралии и США и дважды была в одном сете от карьерного «Шлема» (в финалах «Уимблдона» проиграла Амели Моресмо и Винус Уильямс).

Винус Уильямс – 7

Как и Энен и Хингис, Винус Уильямс играла в финанах всех «Шлемов» (единственная из действующих теннисисток), причем на дистанции 17 лет. Побеждала же она дважды на US Open и пять раз на «Уимблдоне» (четвертый показатель в Открытой эре, девятый – в истории).

Ивонн Гулагонг – 7

Из семи «Шлемов» Ивонн Гулагонг четыре пришлись на ее родной Australian Open, который в 1970-е не был конкурентным . Зато она одна из трех теннисисток, побеждавших на «Шлеме» после рождения ребенка и единственная, сделавшая это на «Уимблдоне».

Билли Джин Кинг – 8

Последняя теннисистка, побеждавшая на «Шлемах» и до начала Открытой эры (4), и после (8), и вероятно, важнейшая женщина мирового спорта.

Моника Селеш – 9

Примерно как Хингис, Моника Селеш к 19 годам выиграла восемь «Шлемов». Ее карьеру невозможно отделить от ужасного происшествия весной-1993 , потому что скорее всего, это из-за него она осталась в истории одной из великих, а не величайшей.

Маргарет Корт – 11

Рекордсменка по абсолютному количеству «Шлемов» (24), Корт больше половины из них выиграла в неконкуретной «закрытой» эре, а почти половину – на домашнем Australian Open, который вплоть до 1990-х игроки массово игнорировали. Зато в Открытую эру (после объединения профессионального и любительского туров) она стала первой матерью, победившей на «Шлеме». После нее это удавалось только соотечественнице Ивонн Гулагонг и Ким Клейстерс.

Мартина Навратилова – 18

Одна из важнейших теннисисток в истории Мартина Навратилова половину «Шлемов» взяла на «Уимблдоне». Последний из них она выиграла в 1990-м во вполне обычные по нынешним меркам 33 года, зато другой возрастной ей принадлежит: на «Уимблдоне»-2004 (выигранном 17-летней Шараповой) Навратилова в 47 лет и 8 месяцев стала самой возрастной теннисисткой, побеждавшей в профессиональном матче в Открытой эре.

Крис Эверт – 18

Символ эпохи и первая теннисистка Открытой эры, побеждавшая на всех «Шлемах» дважды (опередила Навратилову на полгода), Крис Эверт, как и Швентек, была королевой «Ролан Гаррос». Она побеждала в Париже семь раз – больше, чем кто-либо, но про сравнения с Игой на этой неделе сказала: «По результатам я пока лучше, но не по игре».

Штеффи Граф – 22

Многие рекорды Штеффи Граф в XXI веке побила Серена Уильямс, но и сейчас Граф – единственная теннисистка с календарным Большим шлемом (1988, в 19 лет), а также единственный игрок среди мужчин и женщин с календарным Золотым шлемом (все «Шлемы» + Олимпиада), а также минимум четырьмя титулами на каждом из «Шлемов».

Серена Уильямс – 23

Серена не только выиграла больше всех «Шлемов» в Открытой эре, но и делала это на протяжении самого длинного отрезка – 17,5 лет. Она дважды выигрывала все четыре «Шлема» подряд (на протяжении двух сезонов), а также она единственный игрок с карьерным Золотым шлемом в одиночке и паре. Среди важных рекордов, ускользнувших от нее, – количество последовательных недель в качестве первой ракетки мира (186, делит с Граф), 24 «Шлема» Маргарет Корт, а также победа на «Шлеме» в качестве мамы.

Крис Эверт – символ эпохи: первой в спорте заработала миллион и на грунте добилась больше Надаля

Селеш была королевой: к 19 выиграла 8 «Шлемов», пряталась от фанов под париком. А потом ее ударили ножом на корте

Фото: Gettyimages.ru /Dan Istitene, Valerio Pennicino, Clive Brunskill, Chris Hyde, Allsport Australia, Central Press/Hulton Archive, Steve Powell/Allsport, Julian Finney, Bob Martin; East News /AP Photo/John Rooney