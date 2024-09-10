Соболенко проводит 200-ю подряд неделю в топ-10, Швентек – 150-ю

Чемпионка US Open Арина Соболенко проводит 200-ю неделю подряд в топ-10 рейтинга WTA.

Белоруска впервые поднялась в десятку 28 января 2019-го. В августе 2019-го она ее покинула, после чего вернулась в ноябре 2020-го.

Кроме того, 150-ю неделю подряд в топ-10 проводит Ига Швентек. Она дебютировала в десятке 17 мая 2021-го и с тех пор выпадала из нее только на две недели в конце того же года.