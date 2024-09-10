Кубок Дэвиса. Германия обыгрывает Словакию, Канада встретится с Аргентиной, Нидерланды – с Бельгией, Австралия – с Францией

Германия играет со Словакией в первый день группового этапа Кубка Дэвиса

Кубок Дэвиса 10 – 15 сентября 2024 Групповой этап финального турнира Группа C (Чжухай) Германия – Словакия Максимилиан Мартерер – Лукаш Кляйн – 6:4, 7:5 Янник Ганфманн – Йозеф Ковалик Кевин Кравиц/ Тим Пюц – Алекс Молчан/ Игор Зеленай