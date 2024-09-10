Кубок Дэвиса. Германия обыгрывает Словакию, Канада встретится с Аргентиной, Нидерланды – с Бельгией, Австралия – с Францией
Германия играет со Словакией в первый день группового этапа Кубка Дэвиса
Кубок Дэвиса
10 – 15 сентября 2024
Групповой этап финального турнира
Группа C (Чжухай)
Германия – Словакия
Максимилиан Мартерер – Лукаш Кляйн – 6:4, 7:5
Янник Ганфманн – Йозеф Ковалик
Кевин Кравиц/ Тим Пюц – Алекс Молчан/ Игор Зеленай
Опубликовал: Кирилл Куценко
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