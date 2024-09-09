Бушар о критике Пегулы: «Деньги не купят финал US Open»
Эжени Бушар отреагировала на критику третьей ракетки мира Джессики Пегулы
Американка уступила в финале US Open Арине Соболенко – 5:7, 5:7.
«Деньги не купят финал US Open, лол», – написала экс-пятая ракетка мира.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @geniebouchard
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