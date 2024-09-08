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В 2024-м впервые за 10 лет ни одна теннисистка не выиграла дебютный титул на ТБШ

Все чемпионки одиночных «Больших шлемов» 2024 года уже выигрывали трофеи на этом уровне.

На Australian Open и US Open победила Арина Соболенко, чемпионка Australian Open-2023; на «Ролан Гаррос» – Ига Швентек, у которой уже было четыре «Больших шлема»; на «Уимблдоне» – Барбора Крейчикова, чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.

В прошлый раз такое было в 2014 году. Тогда Australian Open выиграла Ли На (второй ТБШ), «Ролан Гаррос» – Мария Шарапова (пятый), «Уимблдон» – Петра Квитова (второй), US Open – Серена Уильямс (18-й).

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EdMcGrogan
logoМария Шарапова
logoЛи На
logoСерена Уильямс
logoAustralian Open
logoUS Open
logoУимблдон
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoПетра Квитова
logoБарбора Крейчикова
logoАрина Соболенко
logoИга Швентек
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