В 2024-м впервые за 10 лет ни одна теннисистка не выиграла дебютный титул на ТБШ

Все чемпионки одиночных «Больших шлемов» 2024 года уже выигрывали трофеи на этом уровне.

На Australian Open и US Open победила Арина Соболенко , чемпионка Australian Open-2023; на «Ролан Гаррос» – Ига Швентек , у которой уже было четыре «Больших шлема»; на «Уимблдоне» – Барбора Крейчикова , чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.

В прошлый раз такое было в 2014 году. Тогда Australian Open выиграла Ли На (второй ТБШ), «Ролан Гаррос » – Мария Шарапова (пятый), «Уимблдон » – Петра Квитова (второй), US Open – Серена Уильямс (18-й).