В 2024-м впервые за 10 лет ни одна теннисистка не выиграла дебютный титул на ТБШ
Все чемпионки одиночных «Больших шлемов» 2024 года уже выигрывали трофеи на этом уровне.
На Australian Open и US Open победила Арина Соболенко, чемпионка Australian Open-2023; на «Ролан Гаррос» – Ига Швентек, у которой уже было четыре «Больших шлема»; на «Уимблдоне» – Барбора Крейчикова, чемпионка «Ролан Гаррос»-2021.
В прошлый раз такое было в 2014 году. Тогда Australian Open выиграла Ли На (второй ТБШ), «Ролан Гаррос» – Мария Шарапова (пятый), «Уимблдон» – Петра Квитова (второй), US Open – Серена Уильямс (18-й).
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @EdMcGrogan
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