Соболенко о том, что после US Open все равно будет №2: «Я не концентрируюсь на рейтинге и не смотрю, на каком месте буду после турнира»
Арина Соболенко рассказала, важно ли для нее место в рейтинге
– Вы останетесь второй ракеткой мира, хотя вы действующая чемпионка двух «Больших шлемов». Насколько сильно вас волнует то, что вы не первая?
– Если честно, я не концентрируюсь на рейтинге и не смотрю, на каком месте буду после турнира. Я сосредоточена на себе и знаю, что если на каждом турнире буду показывать лучший теннис и в каждом гейме буду бороться, то смогу снова стать первой в мире.
Я сосредоточена на себе, на развитии как игрока и как личности. И да, надеюсь, однажды я окажусь на вершине рейтинга.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ютуб-канал US Open
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