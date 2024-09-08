Соболенко после победы на US Open: «Я очень горжусь собой. Никогда так не говорю. Но я очень горжусь»

Арина Соболенко прокомментировала победу на US Open

Она обыграла Джессику Пегулу (7:5, 7:5) и взяла второй «Большой шлем» в сезоне и третий – в карьере.

«Я помню все тяжелые поражения последних лет. И это легко сказать, но нельзя сдаваться – нужно продолжать мечтать и продолжаться работать. Если ты работаешь и жертвуешь всем ради мечты, то однажды ты ее воплотишь.

Я очень горжусь собой. Никогда так не говорю. Но я очень горжусь.

Горжусь командой, которая вместе со мной преодолела все тяжелые ситуации, чтобы завоевать эти прекрасные трофеи. Их поддержка для меня все. Вы – моя семья. Я не могу представить свою теннисную и личную жизнь без вас. Я очень вас люблю. Я не часто это говорю, но иногда говорю – я так вас люблю. Спасибо за то, что вы – это вы».