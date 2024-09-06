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Макинрой о деле Синнера: «Как теннисный болельщик хочу верить, что процесс был честным и справедливым»

Джон Макинрой прокомментировал выступление Янника Синнер на US Open на фоне допингового скандала.

«Янник 100% отлично с этим справился. Если честно, я предполагал, что ситуация сильнее на нем скажется. Вероятно, в первом круге так и было – он проигрывал сет и брейк [Маккензи Макдональду]. Похоже, он смог это преодолеть – и люди, кажется, тоже готовы двигаться дальше.

Я не знаю всех обстоятельств, но когда речь идет о миллиардной доле вещества, то кажется, что это точно ни на что не повлияло. Я как теннисный болельщик хочу верить, что [процесс] был честным и справедливым. У меня нет никакой другой информации, и я не знаю, что он принимал».

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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
logoUS Open
logoДжон Макинрой
logoдопинг
logoATP
logoЯнник Синнер
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