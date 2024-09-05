Зверев закончит US Open второй ракеткой мира
Александр Зверев станет второй ракеткой мира по итогам US Open.
За счет выход в четвертьфинал и ранних поражений Карлоса Алькараса и Новака Джоковича он обойдет испанца и серба.
Вторая строчка – лучший рейтинг Зверева.
Опубликовал: Павел Ниткин
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