Пегула впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». Она с 7-й попытки выиграла в 1/4

Шестая ракетка мира Джессика Пегула в четвертьфинале US Open обыграла №1 Игу Швентек – 6:2, 6:4. Они играли 10-й раз, и Пегула одержала четвертую победу.

30-летняя американка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого она шесть раз уступала в 1/4.

Дальше Пегула сыграет с Каролиной Муховой . Американка победила в единственной очной встрече – в этом году в Цинциннати.