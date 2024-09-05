Пегула впервые вышла в полуфинал «Большого шлема». Она с 7-й попытки выиграла в 1/4
Шестая ракетка мира Джессика Пегула в четвертьфинале US Open обыграла №1 Игу Швентек – 6:2, 6:4. Они играли 10-й раз, и Пегула одержала четвертую победу.
30-летняя американка впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». До этого она шесть раз уступала в 1/4.
Дальше Пегула сыграет с Каролиной Муховой. Американка победила в единственной очной встрече – в этом году в Цинциннати.
Опубликовал: Павел Ниткин
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