Каролина Мухова: «Я была очень активным ребенком. Когда что-то пробовала, сразу погружалась в это с головой»
Каролина Мухова рассказала, какими видами спорта занималась в детстве
Она обыграла Беатрис Хаддад Майя и второй год подряд вышла в полуфинал US Open. После матча она дала интервью на корте Пэм Шрайвер.
– Ты такая замечательная спортсменка. Можешь назвать те виды спорта, которыми занималась раньше и которые помогли тебе добиться успехов на корте?
– Я была очень активным ребенком. Когда что-то пробовала, сразу погружалась в это с головой. К счастью, родители разрешали мне все. Отец и брат – футболисты. У меня был футбол, гандбол, синхронное плавание… все. Все странные вещи (смеется). Уверена, это помогло мне в плане движения.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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