Каролина Мухова: «Я была очень активным ребенком. Когда что-то пробовала, сразу погружалась в это с головой»

Каролина Мухова рассказала, какими видами спорта занималась в детстве

Она обыграла Беатрис Хаддад Майя и второй год подряд вышла в полуфинал US Open. После матча она дала интервью на корте Пэм Шрайвер.

– Ты такая замечательная спортсменка. Можешь назвать те виды спорта, которыми занималась раньше и которые помогли тебе добиться успехов на корте?

– Я была очень активным ребенком. Когда что-то пробовала, сразу погружалась в это с головой. К счастью, родители разрешали мне все. Отец и брат – футболисты. У меня был футбол, гандбол, синхронное плавание… все. Все странные вещи (смеется) . Уверена, это помогло мне в плане движения.