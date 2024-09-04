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Димитров о тяжелом вылете с US Open: «Я абстрагируюсь, потому что впереди еще много интересных вещей»

Григор Димитров рассказал, как переносит поражения на поздней стадии карьеры

Вчера болгарин не смог доиграть четвертьфинал US Open против Фрэнсису Тиафу – он снялся при счете 3:6, 7:6(5), 3/6, 1/4.

«Легче не становится, точно вам скажу. Но когда ты уже делал определенные вещи определенным образом на протяжении карьеры, многие моменты за пределами тенниса учат тебя смирению, но в другом ключе. Поэтому когда происходит что-то такое, конечно, мне больно, это очевидно. Но я не хочу просто закрывать на это глаза как ни в чем не бывало.

Я абстрагируюсь, потому что впереди еще много интересных вещей. Я поеду домой, постараюсь немного отдохнуть. Скоро выставочный матч с Новаком (в Софии 17 сентября – Спортс’‘). Потом поеду в Азию, а дальше конец года.

Лучше думать в таком ключе: конечно, ты хочешь быть здесь и бороться за трофей, но впереди всегда есть светлое будущее.

Так что будет ли мне тяжело? Да, конечно. И так и должно быть.

Но я не хочу просто откладывать это в сторону. Я хочу заново оценить себя и все, через что я проходил последние три-четыре недели, понять плюсы и минусы, над чем я могу поработать, что мог сделать лучше, что мне нужно делать теперь.

Так что, думаю, в целом все это дает мне возможность мыслить позитивно и концентрироваться на этих вещах. Остальное в каком-то смысле стирается. В этом плане время лечит».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoUS Open
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logoГригор Димитров
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