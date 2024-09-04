Циньвэнь Чжэн о самом позднем женском матче в истории US Open: «На следующий день не могла тренироваться, чувствовала себя ужасно»
В воскресенье четвертый круг между китаянкой и Донной Векич завершился в 02:15 по нью-йоркскому времени и стал самым поздним женским матчем в истории US Open.
Во вторник Чжэн тоже играла вечером – она уступила Арине Соболенко (1:6, 2:6).
– Насколько сильно на вас отразилось позднее окончание прошлого матча?
– Конечно, сильно. Я не могла уснуть после того, как доиграла полтретьего. На следующий день я не могла тренироваться, чувствовала себя ужасно, не могла проснуться. Я хотела поиграть, но не смогла.
Но есть и другие игроки, которые очень поздно заканчивают. Я не могу ни на что жаловаться, иногда у нас такое расписание. Если бы я немного потренировалась, может, это помогло бы в сегодняшнем матче, но ничего страшного.
– Во сколько вы легли?
– Хороший вопрос, примерно в полпятого, наверное, ближе к пяти.
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