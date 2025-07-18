Серундоло о победе над Навоне: «Я должен был отомстить за семью, ведь на прошлой неделе Мариано обыграл моего брата»
Франсиско Серундоло прокомментировал победу во втором круге турнира в Баштаде.
Он обыграл Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:3.
На прошлой неделе в финале «Челленджера» в Брауншвейге Навоне победил младшего брата Франсиско – Хуана Мануэля Серундоло.
«Конечно, всегда непросто играть с другим аргентинцем. Мариано [Навоне] – мой очень близкий друг. Мы часто тренируемся вместе в Буэнос-Айресе. Всегда тяжело играть с другом, которого хорошо знаешь, поэтому я очень рад этой победе.
Я должен был отомстить за семью, ведь на прошлой неделе Мариано обыграл моего брата, а двух побед подряд быть не должно!» – сказал Серундоло после матча.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
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