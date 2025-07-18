Серундоло о победе над Навоне: «Я должен был отомстить за семью, ведь на прошлой неделе Мариано обыграл моего брата»

Франсиско Серундоло прокомментировал победу во втором круге турнира в Баштаде.

Он обыграл Мариано Навоне со счетом 6:3, 6:3.

На прошлой неделе в финале «Челленджера» в Брауншвейге Навоне победил младшего брата Франсиско – Хуана Мануэля Серундоло .

«Конечно, всегда непросто играть с другим аргентинцем. Мариано [Навоне] – мой очень близкий друг. Мы часто тренируемся вместе в Буэнос-Айресе. Всегда тяжело играть с другом, которого хорошо знаешь, поэтому я очень рад этой победе.

Я должен был отомстить за семью, ведь на прошлой неделе Мариано обыграл моего брата, а двух побед подряд быть не должно!» – сказал Серундоло после матча.