Корда не будет защищать титул в Вашингтоне и опустится в конец топ-50
Действующий чемпион Себастьян Корда снялся с турнира в Вашингтоне.
32-я ракетка мира не восстановился после стрессового перелома голени. Последний раз Корда выходил на корт на «Ролан Гаррос»-2025.
Таким образом, он не сможет защитить 500 рейтинговых очков и опустится в конец топ-50.
В основной сетке американца заменит Кристофер О’Коннелл.
Турнир в столице США начнется 21 июля.
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Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @EntryLists
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