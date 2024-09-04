Соболенко девятый раз вышла в полуфинал «Большого шлема»

Арина Соболенко в четвертьфинале US Open разгромила седьмую ракетку мира Циньвэнь Чжэн со счетом 6:1, 6:2.

Соболенко девятый раз вышла в полуфинал турнира «Большого шлема» и четвертый раз подряд сделала это на US Open. Ее баланс в полуфиналах ТБШ – 3:5.

Дальше она сыграет с Эммой Наварро . В личных встречах счет 1:1. Соболенко обыграла американку на «Ролан Гаррос » в этом году, а Наварро победила в Индиан-Уэллс.