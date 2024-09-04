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Федерер о Надале: «Он может делать все, что хочет, потому что он один из самых знаковых теннисистов в истории»

Роджер Федерер прокомментировал последние результаты Рафаэля Надаля

«Я говорил с ним на прошлой неделе. Мне жаль, что его лето сложилось не так, как планировалось, потому что на «Ролан Гаррос» ему досталась сложная сетка, как и на Олимпиаде».

На «Ролан Гаррос» в первом круге Надаль уступил Александру Звереву, который дошел до финала, а на Олимпиаде во втором круге испанец проиграл будущему чемпиону Новаком Джоковичем. 

«В целом он может делать все, что хочет. Он один из самых знаковых теннисистов в истории, и я ему об этом тоже говорил. Я просто надеюсь, что он сможет уйти из тенниса на своих условиях, так, как он хочет. Но он отличный парень с отличной карьерой».

Опубликовано: Алёна Майорова
logoРоджер Федерер
logoРафаэль Надаль
logoATP
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