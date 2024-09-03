У соперниц Швентек в трех последних матчах на US Open не было ни одного брейк-пойнта

Ига Швентек в трех последних матчах на US Open не позволила соперницам заработать ни одного брейк-пойнта.

Во втором круге полька встречалась с Еной Шибахарой , в третьем – с Анастасией Павлюченковой и в четвертом – с Людмилой Самсоновой .

Полька впервые в карьере не дала соперницам заработать брейк-пойнты в трех матчах подряд.