У соперниц Швентек в трех последних матчах на US Open не было ни одного брейк-пойнта
Ига Швентек в трех последних матчах на US Open не позволила соперницам заработать ни одного брейк-пойнта.
Во втором круге полька встречалась с Еной Шибахарой, в третьем – с Анастасией Павлюченковой и в четвертом – с Людмилой Самсоновой.
Полька впервые в карьере не дала соперницам заработать брейк-пойнты в трех матчах подряд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @OptaAce
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