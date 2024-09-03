Синнер вышел в четвертьфинал на всех «Шлемах» в этом сезоне и сыграет с Медведевым

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл Томми Пола в четвертом круге US Open – 7:6(3), 7:6(5), 6:1. В первом сете итальянец отыгрался с 1:4 и двойного брейка.

Синнер – единственный, кто в этом сезоне вышел в четвертьфинал на всех турнирах «Большого шлема». Вообще он проводит 12-й турнир и ни разу не вылетел раньше четвертьфинала.

В целом Синнер девятый раз вышел в четвертьфинал «Больших шлемов».

Теперь итальянец встретится с Даниилом Медведевым .